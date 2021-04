Einen entsprechenden Antrag, der in den politischen Gremien beraten werden soll, hat Stefanie Janßen-Rickmann, Fraktionschefin der Bünder Grünen, an Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger geschickt. Doch was verbirgt sich dahinter? Auch in Bünde gebe es bereits Bestrebungen zur naturnäheren und vielfältigeren Gestaltung des Stadtgrüns, sagt Janßen-Rickmann und verweist auf Blühwiesen, Wildstaudenbeete und den Bürgerwald. „Große Teile unserer öffentlichen Grünflächen bestehen aber noch aus Rasenflächen, Bodendeckern und ungenutzten Baumscheiben, wenig Blumenflächen und manchem Baum ohne essbare Früchte“, schreibt die Sprecherin der Grünen.