XXL-Nachfrage nach Impf-Ampullen

Der Konzern produziert aktuell an allen auf die Fläschchenproduktion spezialisierten Standorten rund um die Uhr viele 100 Millionen Glasampullen. „Weitere Vorbestellungen sind schon reingekommen“, sagt Gerresheimer-Sprecher Jens Kürten. Die Vials – so heißen die Injektionsfläschchen für den Impfstoff in der Fachsprache – dienen dazu, das Vakzin unter den dafür erforderlichen Bedingungen sicher an seinen Bestimmungsort zu bringen, um es schließlich den Patienten verabreichen zu können. „Vials sind kleine Fläschchen, die aus Röhrenglas hergestellt werden und in der Medizin als Einzeldosis oder Mehrdosenbehältnis benutzt werden“, erklärt Kürten. In den kleinen Ampullen werden pulverförmige Arzneistoffe oder Lösungen abgefüllt.