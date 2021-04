Seit 1991 streben sie ihre Unabhängigkeit an – die etwa 3,5 Millionen Einwohner des Somalilandes am Horn von Afrika. Als Staat anerkannt wird die Region, die offiziell zu Somalia gehört, allerdings nur von Taiwan und dem Swasiland. Aufgrund der fehlenden internationalen Anerkennung erhält das Somaliland, das von der Fläche her in etwa so groß ist wie Griechenland, so gut wie keine Entwicklungshilfe. Die Voraussetzungen für eine funktionierende Infrastruktur und eine angemessene medizinische Versorgung sind also nicht unbedingt gegeben, könnte man meinen. Trotzdem hat ein sechsköpfiges medizinisches Team des Kinderhilfswerkes Hammer Forum unter der Leitung des Bünder Arztes Dr. Theophylaktos Emmanouilidis (81) – besser bekannt als Dr.