Ursache ist neben dem Zuzug von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten wie Syrien vor allem auch die Migration aus osteuropäischen EU-Staaten. Lebten Ende 2010 in den neun Kommunen des Kreises 15.635 Ausländer, so waren es Ende 2020 insgesamt 26.805 (plus 71,4 Prozent) – der bislang höchste Wert. Das belegen aktuelle Daten des Statistischen Landesamtes. Im selben Zeitraum blieb die Einwohnerzahl des Kreises mit gut 250.000 nahezu konstant. Im abgelaufenen Jahr war die Zahl der Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit im Kreis Herford um 2,8 Prozent gestiegen (plus 820). Die insgesamt größte Gruppe stellt traditionell die Türkei mit 4800 Mitbürgern. Die mit Abstand meisten Ausländer (19.105) im Kreis Herford kommen allerdings aus einem anderen europäischen Staat, mehr als 10.000 aus einem EU-Land. 2555 Polen/Polinnen stellen dabei die größte Gruppe, gefolgt von Menschen aus Rumänen (1720), Italien (1350) und Bulgarien (1080).