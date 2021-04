Rund ums „Hüller Kreuz“ wird saniert

Straßenbauarbeiten an der B239 starten am kommenden Montag und sollen zwei Monate dauern – vier Bauphasen

Kirchlengern (WB) -

Von Stephan Rechlin

Staugefahr am „Hüller Kreuz“ in Kirchlengern: Von Montag, 26. April, an lässt die Landestraßenbaubehörde Straßen NRW, Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe, die Quernheimer Straße (B239) zwischen der Hüllerstraße in Kirchlengern und der Alten Quernheimer Straße in Quernheim auf einer Länge von etwa zwei Kilometern erneuern.