Beleidigung wirft die Bielefelder Staatsanwaltschaft dem gelernten Heizungsbauer, der mittlerweile in Hüllhorst lebt, in der Verhandlung vor dem Bünder Amtsgericht am Donnerstagmorgen vor. Wie die Anklagevertreterin ausführt, soll der vierfache Vater in der Nacht auf den 1. Mai vergangenen Jahres mehrfach zum Hörer gegriffen und die Nummer seiner von ihm getrennt lebenden Ex-Frau gewählt haben. Der Inhalt der Anrufe war wenig schmeichelhaft.