Wie das Institut auf seinem Online-Dashboard mitteilt, sind seit dem Wochenende wieder 56 neue Corona-Infektionen im Kreis Herford registriert worden. Damit liegt die Zahl der Menschen, die sich seit Pandemieausbruch infiziert haben, kreisweit bei 9.955.

Der Inzidenzwert klettert um 12 Punkte auf einen Wert von 185,2. Damit liegt der Kreis knapp unter dem landesweiten Durchschnitt von 186,8 (+3,6). Am höchsten ist die Inzidenz in Ostwestfalen-Lippe derzeit in Bielefeld : 222,9 (+6,3) und im Kreis Gütersloh: 214,8 (-3,3).

Die Anwendung der sogenannten „Notbremse“ – der dritten Stufe des Infektionsschutzgesetzes – wird demnach ab Dienstag zum Tragen kommen. Dann schließen die meisten Einzelhandelsgeschäfte und die Schulen .