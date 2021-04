Laut Polizei kam es zu dem Unfall, als der Hamelner gegen 17.50 Uhr mit seinem Mercedes auf der Braker Straße in Richtung Elverdissen fuhr. Dort sei dem Auto des 27-Jährigen etwa auf Höhe der Hausnummer 200 in der Kurve ein schwarzer BMW entgegen gekommen. Da dieser so weit rechts fuhr, wich der Hamelner aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kollidierte der Mercedes mit einem Baum.

Der Hamelner sowie sein 34-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht und wurden von Rettungssanitätern an der Unfallstelle versorgt. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der BMW hat nicht angehalten. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.