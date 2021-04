Damit gibt es in der Kreisstadt jetzt 318 akute Infektionen. Derzeit gibt es kreisweit 875 aktuell bestätigte Fälle. Die betroffenen Personen verteilen sich außerdem auf Spenge (24/+6), Bünde (157/+6), Löhne (157/+3), Vlotho (49/+1), Enger (60/+6), Rödinghausen (13/-4), Hiddenhausen (63/-8) und Kirchlengern (34/+3).

Von den bislang bekannten 9.955 Infektionen gelten 8.918 Menschen als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 185. Im Kreis Herford gibt es insgesamt 162 Todesfälle, wobei 142 an Corona und 20 mit Corona gestorben sind.

Es werden 48 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern behandelt, davon 29 mit Wohnsitz im Kreis Herford. 12 Personen werden intensivmedizinisch betreut, 10 davon müssen beatmet werden. Derzeit gibt es in 10 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe bestätigte Fälle. Insgesamt sind 9 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 17 Beschäftigte infiziert, die ihren Wohnsitz im Kreis Herford haben. 6 weitere Beschäftigte sind ohne Infektion in Quarantäne.

Insgesamt sind im Kreisgebiet 169 Schülerinnen und Schüler und eine Lehrkraft infiziert. Die Infizierten verteilen sich auf 58 Schulen im Kreisgebiet.