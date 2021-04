Der Bünder Verkehrsausschuss soll am 5. Mai über das Vorhaben beraten, bevor der Stadtrat knapp zwei Wochen später eine endgültige Entscheidung fällt. Die Sperrung wäre ein erster Aufschlag für den neu zu erstellenden Verkehrsentwicklungsplan (VEP) für die Elsestadt, der derzeit erarbeitet wird und ebenfalls Thema in den nächsten politischen Gremiensitzungen ist. Mit dem neuen VEP will die Kommune ein zukunftsfähiges integriertes Mobilitätskonzept auf die Beine stellen, „das einer klimafreundlichen Entwicklung der Stadt Bünde als Wirtschaft-, Wohn- und Kulturstandort dienen soll“.