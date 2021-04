Auch wenn die Schulleitungen am Montag noch einiges umorganisieren mussten, ist es für Lehrer und Schüler mittlerweile ein bekanntes Prozedere. „Wir sind im Trott und switchen jetzt wieder auf das andere System um“, sagt Beatrix Diel, kommissarische Schulleiterin der Realschule Enger. Ähnlich sieht es am Widukind-Gymnasium aus. Bis auf die Abschlussklassen werden an beiden Schulen zunächst keine Schüler mehr in Präsenz unterrichtet . Solange, bis ein Inzidenzwert von unter 165 sich an mindestens fünf Werktagen stabil hält.