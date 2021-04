Wie dieser Schlamm künftig verwertet wird, darüber werden die Ratsmitglieder in der Sitzung am 7. Mai informiert. Ausgangslage: In der Vergangenheit wurde der Klärschlamm auf landwirtschaftliche Flächen als Düngeersatz aufgebracht. Da aber Schadstoffe in dem Schlamm enthalten sind, wird diese Methode für Herford schon seit mehr als 20 Jahren nicht mehr angewandt. Verbrennung: Die Kläranlage Herford verwertet ihren Klärschlamm innerhalb von so genannten Mitverbrennungsanlagen.