Die Termine können entweder online unter www.116117.de oder telefonisch unter 0800 116 117 02 gebucht werden.

Wer eine der genannten Erkrankungen hat und einen Termin in einem Impfzentrum vereinbart, muss seine Impfberechtigung mit einem ärztlichen Attest nachweisen. Ohne eine solche Bescheinigung kann niemand geimpft werden. Darüber hinaus können unverändert Menschen, die 1951 oder früher geboren sind, auch weiterhin Termine für eine Impfung im Impfzentrum über das Buchungsportal der KVWL ausmachen.

Für diese Gruppen gilt das Angebot Personen mit Trisomie 21 oder einer Conterganschädigung, Personen nach Organtransplantation, Personen mit einer Demenz oder mit einer geistigen Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung, insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie oder schwere Depression, Personen mit behandlungsbedürftigen Krebserkrankungen, Personen mit interstitieller Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose oder einer anderen, ähnlich schweren chronischen Lungenerkrankung, Personen mit Muskeldystrophien oder vergleichbaren neuromuskulären Erkrankungen, Personen mit Diabetes mellitus mit Komplikationen, Personen mit Leberzirrhose oder einer anderen chronischen Lebererkrankung, Personen mit chronischer Nierenerkrankung, Personen mit Adipositas (mit Body-Mass-Index über 40), Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. ...

Im Kreis Herford sind seit Dienstag 76 neue Corona-Fälle hinzugekommen . Insgesamt sind 10.080 bestätigte Infektionen bekannt. Davon gelten 9.032 Personen als genesen. Derzeit gibt es kreisweit 885 aktuell bestätigte Fälle.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (323), Spenge (26), Bünde (145), Löhne (157), Vlotho (54), Enger (66), Rödinghausen (12), Hiddenhausen (67) und Kirchlengern (35).

Insgesamt haben sich seit Anfang Februar 1.920 Menschen, die ihren Wohnsitz im Kreis Herford haben, mit einer Mutationsvariante des Corona-Virus infiziert. Davon sind aktuell noch 643 Menschen infiziert. Bis auf drei Fälle der südafrikanischen Mutation und einen Fall der brasilianischen Mutation handelte es sich dabei um die britische Mutation.

Derzeit werden 45 Personen wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern behandelt. Es werden 11 Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch betreut, sieben davon müssen beatmet werden. In 13 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe gibt es bestätigte Corona-Fälle. Insgesamt sind 10 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 16 Beschäftigte infiziert, die ihren Wohnsitz im Kreis Herford haben. 7 weitere Beschäftigte sind ohne Infektion in Quarantäne.

Insgesamt sind im Kreisgebiet 180 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte infiziert. Die Infizierten verteilen sich auf 57 Schulen im Kreisgebiet. In 21 von insgesamt 129 Kitas im Kreisgebiet sind bestätigte Corona-Fälle bekannt. Hierbei handelt es sich um Infektionen bei 26 Kindern und sechs Infektionen beim Kita-Personal.