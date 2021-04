„Wenn man herkömmlichen Babybrei probiert, weiß man, wieso Babys ihn immer rausspucken.“ In dieser Facebook-Botschaft nennt das Schweizer Startup Yamo den deutschen Marktführer Hipp zwar nicht ausdrücklich, doch jeder hier weiß, wer gemeint ist. Deshalb geht der Mutterkonzern der Herforder Milchwirtschaftlichen Industrie Gesellschaft (MIG) mit seinen Rechtsanwälten gegen den Konkurrenten vor. Das Herz der Hipp-Babynahrungsproduktion schlägt an der Bielefelder Straße in Herford. Seit Hipp 2016 die Mehrheit an der ehemaligen Humana Vertriebs GmbH übernommen hat, wird der Herforder Standort zum Milchkompetenzzentrum ausgebaut.