In jedem der riesigen orangefarbenen Gewächstöpfe haben Mitarbeiter des Bauhofs einige Stauden gepflanzt. Es ist übrigens nicht der erste Einsatz für die beiden „Pötte“ in Bünde, wie Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz auf Nachfrage dieser Zeitung erklärt: „Die großen Blumentöpfe kamen das erste Mal bei der Fahrradstraßen-Einweihung an der Kita Dustholz im Sommer 2019 zum Einsatz. Im vergangenen Sommer platzierten wir sie im Steinmeisterpark.“ Somit haben die Kübel mittlerweile zum dritten Mal ihren Standort gewechselt. Zumindest für die warmen Monate sollen sie vor dem City-Kaufhaus bleiben. Fest steht: Ein Blickfang sind Töpfe allemal.