In Zeiten der Pandemie ist der Drang nach Feiern, Freiheit und Abwechslung so groß wie nie, die Möglichkeiten dazu sind jedoch nahezu ausgestorben. Mit einem innovativen Konzept bieten die Veranstalter Lukas Kuhlmann (Go Parc Herford) und Arian Amedie (Paderborn) nun ein alternatives Programm für alle, die mal wieder feiern wollen.