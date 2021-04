Auch die anderen Corona-Zahlen sind wieder gestiegen. Laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG ) sind seit Donnerstag 75 neue Corona-Infektionen registriert worden. Damit haben sich insgesamt bisher 10.212 Menschen angesteckt.

Der Inzidenzwert, der angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen infiziert haben, liegt jetzt über dem landesweiten Durchschnitt von 166,8 (-4,4). Der Kreis Herford liegt mit einem Wert von 171,6 (+4,4) in Ostwestfalen-Lippe an dritter Stelle hinter dem Kreis Gütersloh: 179,2 (-3,0); und Bielefeld: 175,0 (-4,8).

Weitere Informationen wird das Kreisgesundheitsamt im Laufe des Freitags veröffentlichen.