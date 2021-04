„Wer sein Tier in Corona-Zeiten los werden will, der versucht oft, ein Geschäft zu machen und bietet es für viel Geld beispielsweise bei eBay Kleinanzeigen an, statt es ins Tierheim zu bringen“, hat Renate Siekkötter, Vorsitzende des Tierschutzvereins des Kreises Herford, beobachtet. Es würden aktuell unglaubliche Preise aufgerufen. Normale Hauskatzen-Babys ständen für bis zu 300 Euro im Internet – oft ungeimpft und nicht kastriert. „Ich habe neulich einen Labradoodle-Welpen für 2800 Euro auf einer Internet-Plattform gesehen, eine andere Anzeige eines Jagdhundes wurde 40.000 Mal aufgerufen“, sagt Siekkötter.