Lübbecker (39) missachtet Vorfahrt auf Surensiekweg – Bünder wird mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Bünde/Lübbecke (WB) -

Von Kathrin Weege

Ein 74-jähriger Radfahrer aus Bünde ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr auf dem Surensiekweg in Holsen schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.