Unfall am Bünder Autohof: Radfahrer prallt mit Auto eines Herringhausers (86) zusammen

Bünde (WB) -

Von Lars Krückemeyer

Bei einem schweren Verkehrsunfall an einer Kreuzung auf der Osnabrücker Straße am Bünder Autohof ist ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Bünde schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen.