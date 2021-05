Am Vortag lag der Kreis Herford noch bei 176. In der Stadt Bielefeld steht der Wert nun fast bei 200, nachdem 130 neue Fälle gemeldet wurden.

Die weiteren Werte in OWL: Bielefeld 199,0 (plus 29,6), Gütersloh 182,8 (plus 14,5), Minden-Lübbecke 145,9 (plus 1,3), Lippe 128,3 (minus 14,7), Paderborn 113,0 (minus 15,6), Höxter 77,0 (keine Veränderung).

Im Kreis Herford greift seit einer Woche die verschärfte bundesweite Notbremse ab einer Inzidenz von mindestens 165 (unter anderem Schulschließung und Ausgangssperre). Sinkt die Inzidenz unter 100, 150 bzw. 165 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen, treten dort ab dem übernächsten Tag die jeweils entsprechenden Maßnahmen wieder außer Kraft.