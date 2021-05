(WB). Gemeinhin denken Festivalgänger bei „Umsonst und draußen“ an Vlotho beziehungsweise Porta Westfalica. Bis zu 100.000 Besucher wurden 1979 in einem Portaner Steinbruch gezählt – seinerzeit das deutschlandweit größte Treffen der Alternativkultur. Spätestens danach hat sich das Format „Umsonst und draußen“ auch an anderen Veranstaltungsorten etabliert. „Etwa 10.000 Besucher beim ersten Bünder Popfestival“: Unter dieser Überschrift berichtete diese Zeitung über die Open-Air-Party vom 10. bis 12. September 1971 in Ennigloh. Nach einem verregneten Freitagabend soll am Samstagnachmittag der große Ansturm erfolgt sein. 5000 Jugendliche seien dabei gewesen – und: „Alle Bands traten auf einem Sattelschlepperaufbau auf, den eine Bünder Spedition kostenlos zur Verfügung gestellt hatte.“ Nachzulesen im Stadtarchiv. Weit über die regionalen Grenzen hinaus reichte das Einzugsgebiet, viele Angereiste übernachteten in Zelten. Auf etwa 11.000 Mark sollen sich die Kosten belaufen haben.