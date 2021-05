Bünde -

Von Christian Müller

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bünde hat am Montagabend eine Person eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache gegen 20.45 Uhr im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses an der Straße Am Sunderkamp ausgebrochen.