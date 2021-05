Drive-Ins der Testzentren schließen vorübergehend

Kreis Minden-Lübbecke/Kreis Herford (WB) -

Aufgrund der aktuellen Wetterlage mit Sturmböen müssen alle Corona-Schnelltestzentren der Mühlenkreiskliniken auf Kanzlers Weide in Minden, dem Blasheimer Markt in Lübbecke, dem Alten Güterbahnhof in Herford und auf dem Festplatz in Löhne am Dienstag, 4. Mai, ab 12 Uhr vorübergehend geschlossen werden.