Ein sozialdemokratisches Urgestein

Politik habe in seiner Familie stets eine große Rolle gespielt, erzählt Hagemann. Eine Einstellung, die er an seine Kinder weitergegeben hat. So ist Tochter Susanne Rutenkröger in seine Fußstapfen getreten. Im vergangenen September wurde die Sozialdemokratin zur Bünder Bürgermeisterin gewählt Hagemann blickt auf bewegte neun Jahrzehnte zurück. Vor allem die Gespräche mit seinem Großvater Wilhelm Brinkmann hätten seinen politischen Weg geprägt, sagt er. „Mein Großvater – Jahrgang 1878 – ist 1904 in die SPD eingetreten. Nach dem Tod meiner Großmutter 1939 kam er immer zum Mittagessen zu uns. Im Volksempfänger hörte er britische Sender ab. Meine Mutter musste dabei Schmiere stehen, weil das ja verboten war. Mein Opa schimpfte dann immer auf Hitler.