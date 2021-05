Warnstreik bei Arnold André

Gewerkschaft NGG fordert Lohnerhöhung von 5,5 Prozent – Nächster Verhandlungstag am 17. Mai

Bünde (WB/hr) -

Mit einem Warnstreik haben Mitarbeiter des Zigarrenherstellers Arnold André am Dienstagmorgen ihrer Forderung nach einem neuen Angebot in Sachen Lohnerhöhung Nachdruck verliehen. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Damit wird zum ersten Mal seit 2013 in der Zigarrenindustrie wieder gestreikt.