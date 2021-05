Innerhalb von nur einer Woche sind in den Praxen nahezu genau so viele Menschen erstmalig immunisiert worden wie in vier Wochen zuvor. „Ja, wir können jetzt deutlich mehr impfen“, sagt Dr. Hermann Lorenz, Herforder Hausarzt und Bezirksstellenleiter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Zu Beginn der Impfungen in den Praxen hatte er noch von einer „nicht nennenswerten Menge“ an zugewiesenem Vakzin gesprochen. „Mittlerweile können wir den Impfstoff von Astrazeneca für über 60-Jährige frei bestellen, der von Biontech ist allerdings kontingentiert“, sagt Lorenz.