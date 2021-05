Feuerwehr rettet Bewohner und Hund

Großeinsatz in Ennigloh: Zwei Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus – hoher Sachschaden

Bünde (WB) -

Von Daniel Salmon, Christian Müller

Großeinsatz für die Bünder Feuerwehr: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ennigloh sind am Montagabend zwei Bewohner leicht verletzt worden. Zehn weitere Personen und ein Hund kamen mit dem Schrecken davon: Sie wurden von der Feuerwehr gerettet. Das Gebäude an der Straße Am Sundernkamp ist teilweise unbewohnbar. Der Sachschaden ist nach Angaben der Polizei immens.