Lübbecke/Minden/Löhne (WB) -

Aufgrund der anhaltenden Wetterlage mit Sturmböen bis zu 80 Kilometern pro Stunde müssen die Corona-Schnelltestzentren der Mühlenkreiskliniken auf Kanzlers Weide in Minden, auf dem Blasheimer Markt in Lübbecke und dem Festplatz in Löhne auch am Mittwoch, 5. Mai, vorübergehend geschlossen werden.