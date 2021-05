Versäumnisse bei Fassadensanierung?

In einem an Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger gerichteten Antrag, der dem KBB-Verwaltungsrat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden soll, listet die SPD vier Punkte auf, die sich auf Sanierungen von Schulgebäuden beziehen. So verweisen die Sozialdemokraten darauf, dass alle Sanierungen, die Fassaden, Fenster oder Dächer betreffen, immer auch energetischen Sanierungen seien. Diese sollten den bestmöglichen ökologischen und einen wirtschaftlich zu rechtfertigenden Standard anstreben.