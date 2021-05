Badezimmer, so wie wir sie heute kennen, waren vor allem in ländlichen Regionen ein eher seltener Luxus. Wer sich etwas Gutes gönnen wollte, suchte bis in die 1970er Jahre oftmals ein sogenanntes Bauernbad auf. Eines der letzten erhaltenen Bauernbäder ist das in Rehmerloh. Das historische Bade- und Logierhaus wurde im Jahre 1883 errichtet. Unter dem Namen der Betreiberfamilie ist es seit jener Zeit als Bösch-Brunnen bekannt. Es diente damals als öffentliches Reinigungsbad für die ländliche Bevölkerung. Das Bad war noch bis 1973 in Betrieb.