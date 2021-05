Der Großbrand ereignete sich am Montagabend in dem Mehrfamilienhaus. Durch das Feuer wurden die Brandwohnung und weitere Wohnungen im Haus so stark beschädigt , dass sie zunächst nicht mehr bewohnbar sind.

Als der Bewohner der Brandwohnung am Donnerstag erstmals wieder seine Wohnung betrat, bemerkte er, dass diverse Wertgegenstände fehlten. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stahlen Unbekannte Schmuck (Ring und Ohrringe), sowie mehrere Uhren und auch Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Wert des Schmucks wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können oder die verdächtige Personen im Bereich der Brandwohnung gesehen haben: Telefonnummer 05221/8880.