Wie das Landeszentrum Gesundheit NRW auf seinem Online-Dashboard mitteilt, liegt der Inzidenzwert im Kreis Herford jetzt bei 152,8. Das sind 3,6 Punkte weniger als am Donnerstag.

Der durchschnittliche Inzidenzwert im Land NRW ist noch stärker gesunken – um 6,0 Punkte auf 138,3. So bleibt der Kreis Herford in Ostwestfalen-Lippe nach Bielefeld: 167,6 (+6,3); und dem Kreis Gütersloh: 161,9 (-4,9), weiter an dritthöchster Stelle .

Aus den Zahlen des LZG geht aber auch hervor, dass es im Kreis Herford erneut einen zweistelligen Zuwachs bei den Neuinfektionen gegeben hat. Seit Donnerstag sind 60 neue Corona-Fälle gezählt worden. Damit haben sich bislang kreisweit 10.599 Menschen angesteckt.