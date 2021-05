Sie verteilen sich auf Herford (329), Spenge (25), Bünde (135), Löhne (153), Vlotho (45), Enger (68), Rödinghausen (16 ), Hiddenhausen (53) und Kirchlengern (49). Der Inzidenzwert liegt bei 152,8, die Zahl der Verstorbenen bleibt bei 167.

39 Patienten werden in den Krankenhäusern behandelt (davon 30 mit Wohnsitz im Kreis Herford). Hiervon werden 14 intensivmedizinisch betreut, 9 davon müssen beatmet werden. In 11 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe sind 2 Bewohner und 7 Beschäftigte infiziert, die ihren Wohnsitz im Kreis Herford haben. 7 weitere Beschäftigte sind (ohne Infektion) in Quarantäne. An 57 Schulen sind 155 Schüler und fünf Lehrer infiziert. In 27 Kitas im Kreisgebiet sind es 28 Kinder und 9 Angestellte.