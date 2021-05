Auch die Kitas können von der Notbetreuung wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln. Das hat das NRW-Gesundheitsministerium nach Angaben des Kreises am Freitagmittag bekanntgegeben. Schulen und Kitas sehen sich für den Neustart gut gerüstet. „Unsere Pläne stehen“, sagt Gudrun Horst de Cuestas, Leiterin des Friedrichs-Gymnasiums am Freitagvormittag.