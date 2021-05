Fiese Aktion: Dreiste Diebe bestehlen Brandopfer

Bünd (WB) -

Von Daniel Salmon

Erst abgebrannt, dann ausgeraubt: Dreiste Diebe sind nach dem Feuer in einem Mehrparteienhaus in der Straße Am Sundernkamp in die Wohnung eines 26-Jährigen und seiner Mutter (61) eingestiegen und haben Bargeld und Schmuck mitgehen lassen. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.