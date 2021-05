Rumäne (49) in Bünde getötet

Update: Überfall in einem Wohnhaus in Hüffen – weiteres Opfer schwer verletzt – Täter sind auf der Flucht

Bünde (WB/KaWe) -

Tötungsdelikt in der Pestalozzistraße in Hüffen: Mehrere Personen dringen in der Nacht auf Sonntag gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Es kommt zu einem Angriff. Dabei wird ein 49-jähriger Rumäne getötet. Eine weitere Person wird nach Angaben der Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.