Volker Huß von der Herforder Polizei: „Für uns war das ein großer Erfolg. Wir haben kaum Verstöße gegen die Regeln festgestellt, die aufgrund der bundesweiten Notbremse erlassen worden sind.“ Insgesamt wurden fünf Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung gestellt, gegen die Ausgangssperre soll jedoch keiner verstoßen haben. Wer an der Kreuzung zur Füllenbruchstraße noch an einer roten Ampel wartete, konnte es bereits erahnen. In einigen hundert Metern war der Nachthimmel erleuchtet von unzähligen Blaulichtern. Polizeibeamte hatten sich im Bereich der Linkskurve des Autobahnzubringers positioniert. Jeder, der dort vorbei wollte, war im Visier der Beamten. An den abgestellten Fahrzeugen gab es keine Ausweichmöglichkeit.