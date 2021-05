„Köttelallee“ – so nennt die Unabhängige Wählergemeinschaft Bürger für Herford (BfH) in einem Antrag jene Straßen und Wege, auf denen besonders viel Hundekot zu finden ist. Eine dieser „Köttelalleen“ ist nach Aussage von Marc Kohrs (BfH) auch die Straße Langer Kampweg in Elverdissen.