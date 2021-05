An 51 Schulen gibt es Corona-Fälle

Kreis Herford (WB) -

Nach fünf Tagen mit einer Corona-Inzidenz unter 165 durften die Schülerinnen und Schüler am Montag zum Präsenzunterricht in die Schulen zurückkehren. Derzeit sind noch an 51 Schulen kreisweit akute Infektionen bekannt.