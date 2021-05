Nach Corona geht die Party weiter

Spenge (WB) -

Von Kathrin Weege

An den Reglern am DJ-Pult hat zuletzt am 7. März 2020 ein Partymacher gedreht. Die Hocker vor der Theke bleiben leer. Auf der Tanzfläche vom King‘s Castle in Spenge liegt eine dünne Schicht Staub. „Auch wenn es derzeit bitter ist, wir geben nicht auf“, sagt Stephanie Jakobstorweihen.