. Am Montagmorgen erinnert in der eigentlich ruhigen Anliegerstraße kaum noch etwas an die Bluttat, die sich kaum mehr als 24 Stunden zuvor in dem Gebäude mit der Hausnummer 57 abgespielt hat. Das Polizei-Flatterband rund um das Gebäude ist entfernt worden, in den Gärten nebenan jäten Nachbarn Unkraut. In der kleinen Hofeinfahrt neben dem „Mordhaus“ steht ein Wagen der Spurensicherung. Ab und zu tritt ein Beamter im weißen Ganzkörper-Overall vor die Tür.