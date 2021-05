Damit steigt die Zahl derjenigen, die im Verlauf der Coronapandemie im Kreis Herford ihr Leben verloren haben, auf jetzt 170. Weitere Informationen dazu werden im Laufe des Dienstags vom Kreisgesundheitsamt veröffentlicht.

Wie das Online-Dashboard des LZG vermeldet , hat es bislang kreisweit 10.723 Infektionen mit dem Virus gegeben. Das sind 24 Fälle mehr, als am Montag noch bekannt waren . Der Inzidenzwert geht trotzdem weiter deutlich zurück und liegt jetzt bei 119,3. Das ist ein Minus von 13,2 Punkten gegenüber dem Vortag. Der Kreis Herford liegt nun wieder unter dem landesweiten Durchschnitts-Inzidenzwert von 123,2 (-5,6). An erster Stelle in Ostwestfalen-Lippe befindet sich die Stadt Bielefeld: 157,7 (-18,0) vor dem Kreis Gütersloh: 141,9 (-16,4).