Mit den eigenen Händen in der Erde wühlen, säen, sorgsam winzige Keimlinge pflegen. Gemüse und Obst ernten und gemeinsam leckeres Essen zubereiten – all das ermöglicht der Schulgarten der Pestalozzi-Schule. Ins Leben gerufen hat ihn 2018 Anne Frilling, Lehrerin an der Förderschule im Stadtteil Hüffen. Der Garten wird ganzjährig von einer Garten-AG genutzt. Auch in der Corona-Zeit geht die Arbeit in Kleingruppen weiter. Jetzt wurde das Projekt ausgezeichnet.