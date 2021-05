Somit soll der Mann, der seit Februar in U-Haft sitzt, nur für einen Bruchteil der Taten der über mehrere Monate anhaltenden Feuer- und Randale-Serie im Bünder Land zur Rechenschaft gezogen werden. Konkret soll er für das Abfackeln mehrerer Heuballen auf dem Gestüt Falkenhöh in Kirchlengern (schwere Brandstiftung) und die am selben Abend eingeworfenen Scheiben am Bünder Rathaus (Sachbeschädigung) verantwortlich sein.