Wer darf öffnen – und wer nicht?

Dienstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, auf dem Parkplatz der Thomas-Philipps-Filiale an der Lettow-Vorbeck-Straße: Eine Frau mittleren Alters schnappt sich einen Einkaufswagen, steuert auf die Eingangstür des Marktes zu. Plötzlich stutzt sie. Der Grund: Der Shop bietet seit vergangenem Samstag nur noch das mittlerweile bekannte Click&Collect an. „Dabei war der Markt letzte Woche doch noch offen“, meint die Frau, stellt ihren Einkaufswagen zurück und fährt davon. Auf der Internetseite der Einzelhandels-Kette ist zu lesen, dass die Umstellung auf eine behördliche Anordnung zurückgeht. Auch erfährt man, dass die nächstgelegene Thomas-Philipps-Filiale in Bad Oeynhausen scheinbar ganz normal geöffnet hat. Beim Bünder Action-Markt und bei der Postenbörse – vom Sortiment her sind sie mit Thomas Philipps vergleichbar – bietet sich das gleiche Bild wie an der Lettow-Vorbeck-Straße: Die Märkte sind nicht mehr frei zugänglich.