Michael Skibba war da, wenn man ihn brauchte. Nur ein Anruf, eine Kurznachricht – und schon setzte Skibba alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Er engagierte sich für Benachteiligte, bot Fahrdienste an und hatte für viele Menschen immer ein offenes Ohr. Vielen Bünder Sporttreibenden war Skibba bekannt aus seiner Zeit im Sportbüro der Stadtverwaltung und als Betreuer sowie Vorstandsmitglied der SG GW Bustedt. Bei der SG war er zunächst gemeinsam mit Manfred Heiland, für das Wohl der Fußballer verantwortlich.

Später wurde er zum Mann für alle Fälle. Er erlebte Höhen und Tiefen der „Grün-Weißen“ mit und stand zu seinem Verein, wenn es dort wieder einmal brannte. Auch in für ihn persönlich turbulenten Zeiten gab Michael Skibba nie auf. Der Fußball und besonders die Liebe zu Königsblau waren dabei immer sein Lebenselixier. Kaum ein Schalker Fußballprofi, der nicht für ein Foto neben Skibba posierte. Schon als Kind fieberte er bei den Spielen seines FC Schalke 04 mit, ging mit seinem Vater ins Parkstadion und fuhr auch nach dessen Tod immer wieder zu den Spielen des Fußball-Bundesligisten. Eine Zeit lang mit dem 2017 verstorbenen Oswald Rieso oder gerne auch mit dem Bus des Fanclubs „Knappen der Tabakstadt“, bei dem er im Vorstand mitwirkte.

In der Fanszene knüpfte Skibba Kontakte im ganzen Land. Sein soziales Engagement ging über den Sport hinaus. Skibba, früher Mitglied in der SPD, war bei der Partei „Die Linke“ aktiv und unterstützte den Verein „Auxilium Schlattheide-hilft“. „Es war ihm einfach ein Herzensanliegen, denen zu helfen, die weniger Glück im Leben hatten“, schreibt der Verein in einem Nachruf auf seiner Facebookseite.

Michael Skibbas Tod löst bei vielen Menschen große Betroffenheit aus. Das zeigen die zahlreichen Einträge auf einer Gedenkseite im Internet, die die Knappen der Tabakstadt für ihn eingerichtet haben. Das Mitgefühl der Trauergemeinde gilt Skibbas Mutter Helga .