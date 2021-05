Die Zahl der Vollzeitstellen bei der Stadt (und ihrer Eigenbetriebe) ist von 2014 bis 2020 (Stichtag jeweils 30. Juni) um 110 auf 700 gestiegen (plus 18,6 Prozent). Die Zahl der Mitarbeiter stieg von 715 (davon 305 in Teilzeit) auf 840 (470 in Teilzeit). Beim Kreis war es sogar ein Zuwachs um ein Viertel: von 725 Vollzeitstellen auf 905. Arbeiteten beim Kreis Mitte 2014 835 Frauen und Männer (270 in Teilzeit) waren es 2020 mit 1035 exakt 200 mehr (355 in Teilzeit). Dabei sind die Corona-Folgen noch gar nicht komplett eingepreist, etwa die 70 Beschäftigten im Kontaktpersonen-Management. Viele von ihnen waren neu eingestellt worden. Die Gründe für den Stellenaufwuchs sind vielfältig.