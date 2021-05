Bereits in den frühen Abendstunden des 30. April waren Fahrzeuge von Polizei und der Ordnungsbehörden des Kreises Herford und der Stadt Bünde vor dem Gebäude unweit des Bahnhofs angerückt. Ein Zeuge soll den Einsatzkräften zuvor den Tipp gegeben, dass man es in dem Bordell mit der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung nicht so genau nimmt. Was die Ermittler bei ihrer Kontrolle fanden, ist unklar. Nach Angaben von Kreissprecherin Petra Scholz waren die Mitarbeiter des Kreises wegen der Überprüfung zum Erlaubnisverfahren wegen eines Betreiberwechsels vor Ort.