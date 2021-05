Selbstbestimmt auch im Alter

Zumindest in Bünde soll sich das ändern. An der Herforder Straße baut die WH Care Bünde GmbH – zu ihr gehört auch das Lebens- und Gesundheitszentrum Haus Illumina – auf einem etwa 3350 Quadratmeter großen Areal zwei viergeschossige Gebäude, die nicht nur über 56 Wohneinheiten speziell für Senioren, sondern auch über 20 Tagespflegeplätze verfügen. „Die Größe der Wohneinheiten reicht dabei von 39 bis 55 Quadratmeter. Während in einem Gebäude ausschließlich Wohnungen sind, befindet sich im anderen zusätzlich auch die Tagespflege“, informiert Xenia Kränicke, Leiterin des Bereiches Service-Wohnen in Bünde. Vorgestellt werden solle das Gesamtprojekt am 19. Mai auf der Konferenz „Alter und Pflege im Kreis Herford“.